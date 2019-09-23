Париж, , 08:18 — REGNUM Выставка «Тутанхамон, сокровищница фараона» стала самой посещаемой в истории Франции, сообщает Le Figaro.

За шесть месяцев 1 423 170 посетителей устремились в парк Ла Виллет на северо-востоке Парижа, чтобы полюбоваться 150 предметами, найденными в гробнице молодого фараона, 60 из которых были впервые привезены из Египта.

Издание отмечает, что выставка стала самой популярной во Франции, побив рекорд, зафиксированный в 1960-х годах, когда проходила выставка также, посвященная Тутанхамону.

Напомним, выставка, открытая 23 марта, была продлена до 22 сентября 2019 года из-за наплыва посетителей.