Лос-Анджелес, США, , 07:50 — REGNUM Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми 2019» в категории «лучший мини-сериал», трансляция 71-ой церемонии награждения велась телеканалом Fox из Лос-Анджелеса 23 сентября.

«Чернобыль» обошел в своей категории «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

Создатель фильма Крэйг Мэйзин получая награду заявил, — «Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи».

«Чернобыль» получил еще две награды: в категории лучший сценарий мини-сериала и Йохан Ренка вручили статуэтку, как лучшему режиссеру мини-сериала.

«Чернобыль» — пятисерийный фильм о радиационной катастрофе 1986 года на Чернобыльской АЭС, снятый телеканалом HBO. Сериал был с успехом принят иностранными критиками и зрителями. Большая часть съёмок энергоблоков проходила на Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская АЭС.