Уфа, , 07:47 — REGNUM Дни польского языка и культуры пройдут в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Мероприятия состоятся с 24 по 26 сентября 2019 года. По словам организаторов, в дни форума в Уфе в девятый раз пройдет «Большой польский диктант».

25 сентября в 10:00 часов в Концертном зале им. Ф. И. Шаляпина Уфимского государственного института искусств им. З. Г. Исмагилова пройдет концерт «Музыка Польши и Болгарии». Выступление артистов будет проходить в рамках проекта «100 лет, 100 народов, 100 песен», посвященного 100-летию со дня основания БАССР.

Отмечается, что в рамках Дней польской культуры пройдут мастер-класс по изготовлению польских пряников и фотовыставка «Золотая польская осень».

Гостем мероприятий станет вокально-хореографический ансамбль «Польские цветы» из Ярославля, который выступит с концертом в селе Чураево Мишкинского района.