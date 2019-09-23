Уфа, , 07:32 — REGNUM Передвижная выставка «Башкортостан. 75-Победа» открылась в Уфе. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Интерактивная передвижная выставка «Башкортостан. 75-Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., будет работать в Мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» до 31 сентября.

По словам организаторов, экспозиция является масштабным проектом, который призван рассказать о вкладе народа Башкирии в Победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

На выставке посетители смогут увидеть не только материалы об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и героях войны, но и о мемориальных комплексах, военно-исторических музеях, поисковых отрядах. На выставке представлен военный опыт фронтовиков и членов их семей, а также личные воспоминания и фотографии.