Москва, , 07:17 — REGNUM Фильм «Тайна печати дракона» по итогам прошедших выходных стал лидером российского кинопроката. Об этом 22 сентября сообщил портал «Кинобизнес».

Картине удалось собрать с четверга (19 сентября 2019 года) 195,7 млн рублей, она была показана в 1758 российских кинотеатрах. Фильм сдвинул на второе место хоррор «Оно» по Стивену Кингу (77,4 млн рублей за выходные, 1,06 млрд общая сумма сборов). В топ-5 также вошли «Стриптизерши» (42,9 млн; 145,2 млн), «Рэмбо: Последняя кровь» (31,7 млн) и Yesterday (27,6 млн).

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Напомним, фильм «Тайна печати дракона» российско-китайского производства снял режиссер Олег Степченко («Вий», «Мужской сезон: Бархатная революция», «Училка»). В ней в том числе снялись такие известные актеры, как Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр.

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