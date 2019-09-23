Хабаровск, , 07:09 — REGNUM Старый терминал Хабаровского аэропорта может стать филиалом московского Пушкинского музея, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О решении разместить в здании старого терминала Хабаровского аэропорта филиал государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина на встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым рассказал председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк. Министерство готово оказать содействие в решении этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представит новое креативное пространство с лекционными залами, зонами отдыха и VR-студией.