Благовещенск, , 05:27 — REGNUM Приз губернатора Приамурья получила народная артистка России Раиса Рязанова на церемонии закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Фестиваль, проходящий в Благовещенске, состоял из показа 11 полнометражных картин, 25 короткометражек и 12 антреприз, в одной из которых, «Любовь и голуби», сыграла Раиса Рязанова.

Приз главы Благовещенска получил президент и основатель «Амурской осени» Сергей Новожилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье открылся фестиваль кино и театра «Амурская осень», открывал фестиваль сербский актёр и режиссёр Гойко Митич.