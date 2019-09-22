Ташкент, , 18:11 — REGNUM Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова представил в Ташкенте моноспектакль «Я — Николай Гумилев», спектакль прошел при полном аншлаге на сцене Государственного молодежного театра Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Русский театр должен нести свое предназначение, где бы он не находился», — сказал журналистам директор театра, глава Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Николай Свентицкий.

По его словам, с развалом СССР, в русских театрах в бывших республиках стали ставиться, наряду с русскими, работы национальных авторов, однако в таких театрах «должна представляться исключительно русская классика».

Он отметил, что например, в Узбекистане, он с удовольствием может окунуться в постановки по пьесам «великого Алишера Навои, послушать всю прелесть и звук его стихов и это прекрасно».

«Также прекрасно послушать настоящую русскую речь в постановках артистов русских театров», подчеркнул Свентицкий.

Монолог в спектакле читает молодой грузинский артист Иванэ Курасбедиани и это как раз тот случай, о котором говорил выше директор театра Свентицкий, — актер обладает безукоризненной русской речью.

На сцене установлена железная дверь в камеру, а охранник-чекист, которого играет Курасбедиани, на протяжении всего спектакля обращается к узнику — то есть к Гумилеву.

Во время всего действа цитируются стихи Гумилева, с которыми, судя по реакции зала, хорошо знаком ташкентский читатель.

В начале спектакля охранник, пользуясь властными полномочиями, предоставленными ему государством, с презрением относиться к узнику, всячески его унижает, упрекая его в том, что «такие как ты, не понимают народ, чураются его», а ближе к концу чекист умоляет Гумилева, сохраняющего гордое молчание, ответить ему.

Спектакль окунает зрителей в те времена, когда трудно было что-то доказать и оправдаться, а охранник, чувствуя свою ущербность перед талантом поэта восклицает в конце концов — в жизни есть только одно равенство людей — это равенство перед смертью.

Спектакль организован в Ташкенте ассоциацией «Фриланс» под руководством театрального деятеля Ирины Хилковой.