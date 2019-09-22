Нижний Новгород, , 14:50 — REGNUM В Нижегородской области завершился конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, получившие широкое общественное признание. В этом году в конкурсе приняли участие 180 учителей, из которых 131 педагог представлял городские школы и 49 — сельские учебные заведения, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В итоге 19 победителей конкурса получат премии в размере 200 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета, областной бюджет выделит средства на выплаты премии в размере 96 тыс. рублей 66 учителям.

Среди первой группы победителей конкурса учителя Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, городского округа Сокольский, а также из Вадского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовского муниципальных районов. Педагоги преподают биологию, русский язык и литературу, иностранный язык, историю и обществознание, географию, химию, экологию, изобразительное искусство, физкультуру, а также ведут младшие классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Нижегородской области разразился скандал из-за доплат учителям музыки. Так, одна из преподавателей детской музыкальной школы им. М.А. Балакирева выложила в соцсети скан с распечаткой доплат почти за три учебных года — с 2016 по 2019-й, где указывалось, что за подготовку учеников к выступлению на конкурсе, концерте размер доплаты составлял по одному рублю, а подготовку двух ансамблей к отчётному концерту школы оценили в два рубля. Всего за 17 месяцев преподавателю выплатили 80 рублей «для стимула». Власти города в таких суммах ничего предосудительного не увидели и в комментариях СМИ уже после начала скандала заявили, что выплаты устанавливает специальная комиссия, исходя из прибыли учреждения и наполняемости его бюджета