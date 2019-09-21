Симферополь, , 23:44 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский принял участие в открытии закладного камня на месте будущего памятника генералу от инфантерии, отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах, Петру Котляревскому в Феодосии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Закладка камня Mkrf.ru

«Так получилось, что величайший воинский талант, патриот, и вообще человек, который показывает каким должен быть офицер, оказался забытым в истории», — отметил Мединский.

Он также выразил благодарность властям Феодосии и главе Крыма Сергею Аксенову за поддержку идеи установки монумента.

«На таких примерах как Котляревский должны мальчишки учиться, что есть такая профессия — Родину защищать. Хотелось бы, чтобы на это место приходили моряки, солдаты, новобранцы, курсанты, те, кто только становится офицерами. Смотрели и понимали, как надо жить», — подчеркнул министр.

Напомним, Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило открытый конкурс на лучший проект памятника. Победитель будет определен в ноябре 2019 года, после чего начнется изготовление монумента генералу от инфантерии Петру Степановичу Котляревскому (1782−1851) — участнику русско-персидских и русско-турецкой войн, прошедшему путь от рядового до генерала, и получившего за свою отвагу имя «Кавказский Суворов».

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