Симферополь, , 23:14 — REGNUM В рамках создания музейного квартала Ивана Айвазовского властям Крыма передан земельный участок военного городка Минобороны РФ. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

В ходе заседания попечительского совета картинной галереи Айвазовского министр культуры Крыма Арина Новосельская отметила, что на территории военного городка находятся неиспользуемые постройки XIX века, которые в дальнейшем будут включены в музейный квартал, строительство которого планируется начать в 2020 году.

Директор музея Татьяна Гайдук подчеркнула, что одновременно будут вестись работы по реконструкции галереи без ограничения в нее доступа для посетителей.

«Ремонт будет вестись поэтапно, поэтому галерея будет продолжать работать. Первая очередь работ завершится в 2021 году», — рассказала Гайдук.

Напомним, из-за аварийного состояния двух зданий Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского с 2007 года закрыто 30% экспозиционных площадей. Ежегодно учреждение посещают свыше 200 тыс. человек. Галерея располагает самым большим собранием живописных и графических работ Айвазовского, которых насчитывается порядка 416 единиц.

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