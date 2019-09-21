Великий Новгород, 21 сентября 2019, 20:37 — REGNUM Проекты Новгородского государственного объединённого музея-заповедника и возможность их реализации будут обсуждаться на попечительском совете музея, в который вошли представители «Яндекса», «Газпрома», «Акрона», «Автодора», Русского исторического общества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, сегодня, 21 сентября, попечители музея во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным собрались на первом заседании в Великом Новгороде.
Они познакомились с деятельностью музея и перспективами его развития.
По предложению губернатора Новгородской области Андрея Никитина, попечительский совет музея — заповедника будет собираться дважды в год. Следующая встреча состоится в Москве.
Новгородский музей-заповедник основан в 1865 году. В 1992 году решением XVI Сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО комплекс уникальных архитектурных памятников музея включен в Список Всемирного культурного наследия. В 1998 году указом президента Российской Федерации Новгородский государственный объединенный музей-заповедник отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В этом же году музею был присвоен федеральный статус. В новгородском музее-заповеднике собрана уникальная археологическая коллекция и большое собрание русской иконописи. Музейные фонды содержат около 1 млн единиц хранения. Особое место в коллекции занимают берестяные грамоты
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