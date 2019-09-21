Великий Новгород, , 20:37 — REGNUM Проекты Новгородского государственного объединённого музея-заповедника и возможность их реализации будут обсуждаться на попечительском совете музея, в который вошли представители «Яндекса», «Газпрома», «Акрона», «Автодора», Русского исторического общества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, сегодня, 21 сентября, попечители музея во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным собрались на первом заседании в Великом Новгороде.

Они познакомились с деятельностью музея и перспективами его развития.

Наталья Григорьева, генеральный директор Новгородского музея-заповедника «Самая главная наша мечта — строительство многофункционального музейного центра. Наша мечта — дать возможность всем увидеть наше эталонное хранение, дать возможность российским и зарубежным специалистам исследовать нашу эталонную археологическую коллекцию. Я вижу заинтересованность у членов попечительского совета».

По предложению губернатора Новгородской области Андрея Никитина, попечительский совет музея — заповедника будет собираться дважды в год. Следующая встреча состоится в Москве.

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