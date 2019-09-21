Пермь, , 17:36 — REGNUM Открытие экспозиции «Театр и только театр», на которой будут представлены театральные работы художника и графика Юрия Лапшина, состоится 26 сентября в Пермской художественной галерее. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша Permartmuseum.ru

Посетители смогут увидеть как старые, так и новые работы Лапшина, которые представляют собой созданную автором в последние годы театральную серию современного прочтения поставленных ранее спектаклей.

«Приехав в Пермь в 1976 году уже известным состоявшимся театральным художником, поработавший в разных уголках большой страны, Юрий Лапшин за короткое время стал яркой звездой на пермском художественном и театральном небосклоне. Зрители со стажем помнят, насколько свежим и неожиданным был подход художника к сценическому пространству», — отмечает искусствовед Ирина Андренко.

В основу концепции выставки легли «живописные и графические эскизы к драматическим и оперным спектаклям 1970−1980 годов из собрания Пермской галереи», а также работы, которые были переданы художником в дар музею в 2018 году.

Напомним, выставка «Театр и только театр», приурочена к Году театра в России, и создана при поддержке Министерства культуры Пермского края. Экспозиция будет открыта для посетителей с 27 сентября до 27 октября 2019 года в Пермской художественной галереи. Кураторами выставками являются ведущие научные сотрудники галереи Ирина Андренко и Наталья Новопашина.

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