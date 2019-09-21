Москва, , 16:57 — REGNUM Известная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, об этом 21 сентября сообщает телеканал НТВ.

Информацией с телекомпанией поделился друг артистки, журналист Сергей Майоров, сославшись на директора Заворотнюк Марины Потаповой.

Утверждается, что после операции у врачей появилась надежда на выздоровление актрисы. Майоров добавил, что состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему тяжелое, с ней постоянно находятся врачи.

Напомним, 12 сентября ряд СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице с раком мозга четвертой стадии. Прогнозы относительно здоровья актрисы были не утешительными, однако последняя информация сохраняет для поклонников ее творчества надежду.

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