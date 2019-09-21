Москва, , 16:41 — REGNUM Выставка работ художника Анатолия Зверева откроется 23 сентября в московском Музее AZ. Об этом 21 сентября сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Для экспозиции, которая продлится в музее до 22 марта 2020 года, свыше 250 работ художника были предоставлены родственниками коллекционера Димитрия Апазидиса.

«Мы знали о коллекции Димитрия Апазидиса, друга Георгия Костаки, мы даже выставляли графику и портреты из этой коллекции, но не могли себе представить, что в Стокгольме хранится столь многочисленная и уникальная коллекция ранних (1950-х — начала 1960-х годов прошлого века) работ Анатолия Зверева. Сыновья Димитрия Апазидиса бережно сохранили все собрание картин и разрешили нам представить особо интересные работы российскому зрителю», — отметила арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская.

Посетители выставки смогут познакомиться с портретами, пейзажами, жанровыми зарисовками, авторскими иллюстрации к книжным изданиям.

Напомним, известный художник Пабло Пикассо называл Анатолия Зверева «лучшим русским рисовальщиком». Он родился в 1931 году и оставил богатое художественное наследие, которое рассредоточено по частным коллекциям и музеям всего мира, в том числе его работы хранятся в Третьяковской галерее и Нью-Йоркском музее современного искусства.

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