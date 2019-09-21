Пермь, , 16:17 — REGNUM Четвертый международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет с 1 по 7 октября 2020 года. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мартин МакДонах (сс) By Tabercil

Дата проведения стала известна во время творческой встречи с режиссером и художественным руководителем пермского театра «У моста» Сергеем Федотовым, которая состоялась 20 сентября в рамках мероприятий Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», проходящего в эти дни в Перми.

«Вопрос решен. Четвертый международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в следующем году с 1 по 7 октября. Уже поступают заявки. Одним из первых свои работы направил театр из Северной Ирландии», — заявил режиссер.

Во время мероприятия зрителям были показаны две документальных киноленты о театре и третьем фестивале Мартина МакДонаха пермских режиссеров Варвары Кальпиди («Третье измерение») и Алексея Романова («Остров МакДонаха»).

Напомним, организатором и идейным вдохновителем международного фестиваля Мартина МакДонаха является Пермский театр «У Моста», который проводит его с 2014 года. В фестивале принимают участие российские и зарубежные театры с постановками по пьесам ирландского драматурга Мартина МакДонаха.

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