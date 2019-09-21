Москва, , 11:39 — REGNUM 21 сентября на всей планете отмечается день чистоты. В честь этого праздника в московском Саду имени Баумана пройдёт фестиваль ECO WEEKEND. Организаторы анонсируют его как событие с нулевым количеством отходов.

Вход на ECOWEEKEND бесплатный, но заплатить за участие все же придется. В качестве эко-валюты выступят вещи, которые пора отдать на переработку. «Собиратор» (проект московского движения «РазДельный Сбор») организует точки сбора старых кассет, дисков, PET-бутылок и макулатуры. Корпорация «Экополис» организует сбор старой техники, в рамках которого будут принимать телефоны, телевизоры, электрические игрушки и другие приборы.

Все отходы будут отсортированы и отправлены на предприятия по переработке. Часть из них станут первой коллекцией Библиотеки вещей в удаленной алтайской горной деревне Чендек.

На фестивале будут работать несколько тематических зон. К примеру, на экобазаре можно будет купить косметику без микропластика, натуральную еду, на Remarket shop — отдать одежду малоимущим или отправить ее на переработку. Ьудет работать и музыкальная зона.

Организаторы фестиваля надеются, что насыщенная программа напомнит всем участникам и зрителям, что нашу планету нужно уважать и оберегать, объяснит, как просто организовать раздельный сбор отходов и подарит настрой только на добрые дела.