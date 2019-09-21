Москва, , 11:09 — REGNUM 21−22 сентября в Культурно-выставочном центре «Сокольники» пройдет выставка «Кэт-Салон-Сентябрь», организованная Клубом любителей кошек «Москва». В ней принимают участие заводчики из столицы и других городов России.

На выставке будут представлены самые разные породы кошек — мейн-куны и британцы, скоттиш-фолды и скоттиш-страйты, абиссины и бенгалы, сфинксы и корниш-рексы и многие другие. Эксперты международного класса оценят кошек и выберут лучших из лучших.

Как отмечается на сайте организаторов выставки, посетители смогут не только увидеть красивых кошек различных пород, но и лично пообщаться с заводчиками. Подобные мероприятия — лучшее место, чтобы найти котёнка, получить оценки экспертов и выиграть призы, а также найти новых хозяев для своих котят.

И, конечно же, гарантированно море позитивных эмоций — ведь к прелестным пушистым и не очень пушистым созданиям невозможно остаться равнодушными. К выставке допускаются только спокойные и адекватные животные, которые здоровы и имеют ветеринарные паспорта.