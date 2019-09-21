Москва, , 10:35 — REGNUM 21 и 22 сентября дизайн-завод «Флакон» проводит традиционную арт-ярмарку Happy Market, где будут представлены необычные авторские изделия — одежда, сувениры, аксессуары, подарки, косметика, предметы интерьера. Любая вещь здесь выпущена либо в одном экземпляре, либо очень ограниченным тиражом

Как отмечается на сайте организаторов выставки, она объединяет талантливых и креативных людей. Посетителей ждёт не только творческий арт-рынок, но и особое лекционное пространство, сочетающее обсуждение актуальных вопросов на тему стиля и практические мастер-классы.

Представители beauty-индустрии раскроют секреты макияжа, здорового образа жизни, саморазвития и самопознания. По словам организаторов, цель проекта — собрать и объединить на одной площадке молодых дизайнеров, стилистов, художников и мастеров хендмейда, а также дать возможность молодым и стильным людям ознакомиться с уникальными дизайнерскими вещами.