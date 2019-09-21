Москва, , 11:09 — REGNUM 19 сентября Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ совместно с филологом и известным популяризатором русского языка и литературы Егором Сартаковым запустил новый лекционный курс «Школьная классика для взрослых: Пушкин, Гоголь, Достоевский». Об этом сообщает Литературная газета.

Всего программа курса подразумевает проведение трех встреч, в ходе которых у всех желающих появится уникальная возможность по-новому взглянуть на классические произведения, избавившись от старых школьных стереотипов и заезженных оценок.

Первая встреча будет посвящена роману «Капитанская дочка», вторая — комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», и наконец, темой финальной встречи станет роман «Преступление и наказание». Встречи будут проходить в неформальной обстановке, с интервалом в месяц, чтобы дать время на прочтение литературных текстов и их анализ.