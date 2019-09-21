Москва, , 12:10 — REGNUM С 23 по 25 сентября в московском в Институте мировой литературы РАН пройдет IX Международная научная конференция «Андрей Платонов в мировом культурном пространстве». Об этом сообщает Литературная газета.

Конференция, посвященная юбилею писателя, собрала исследователей со всего света. В течение первого дня конференции гости из Швеции, Германии, Китая и стран Латинской Америки будут рассказывать о том, какую роль фигура и творчество Платонова занимает в их национальном культурном контексте.

В ходе конференции также состоится презентация новых изданий Платонова, вышедших за последние пять лет в России и мире. Вместе со шведским переложением платоновских писем и каталанским переводом «Котлована» гостям конференции будут представлены новые и новейшие труды Группы собрания сочинений Андрея Платонова ИМЛИ РАН. Данная конференция станет центральным событием юбилейного платоновского года — в 2019 году автору «Чевенгура» и «Котлована» исполнилось 120 лет.