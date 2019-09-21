Москва, , 10:51 — REGNUM В издательстве Corpus выйдет новое издание нашумевшей книги современного российского историка-византиниста Сергея Иванова «Блаженные похабы. Культурная история юродства». Об этом сообщает сайт издательства Corpus.

Предпосылкой для написания данной книги стало исследование «Византийское юродство», опубликованное Сергеем Ивановым 1994 году. За прошедшие годы у автора накопилось огромное количество материалов, а общий исследовательский фокус сместился с Византии на русскую историю. Обобщением многолетний штудий, посвященных историю юродства на Руси стала книга с новым названием «Блаженные похабы. Культурная история юродства», изданная впервые в 2005 году. И вот, спустя 14 лет она издается вновь.

Сергей Иванов — доктор исторических наук, специалист в области истории средневековой культуры и ведущий научный сотрудник Отдела истории средних веков Института славяноведения РАН, профессор Школы филологии НИУ ВШЭ, автор книг «Византийское миссионерство» (2003), «В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям» (2011).