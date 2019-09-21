Москва, , 10:26 — REGNUM Один из самых самобытных современных российских писателей Денис Осокин встретился с читателями в московском Центре Вознесенского, чтобы презентовать свою новую книгу «Огородные пугала с ноября по март». Об этом сообщает издание Горький.

В книгу, выпущенную издательством АСТ, вошли главные прозаические и поэтические тексты Осокина, созданные им на протяжении более чем 20 лет творческой биографии. Среди текстов, вошедших в сборник встречаются как малоизвестные читателю произведения («Кукмор», «Ёрмица»), так и узнаваемые, во многом благодаря экранизации режиссера Алексея Федорченко, сочинения — «Овсянки», «Ангелы революции».

Денис Осокин (род. 1977) — российский прозаик, поэт, сценарист, исследователь фольклора народов Поволжья. Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Проза» и премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон».