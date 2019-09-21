Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Редакция старейшего в США словаря «Мерриам-Вебстер» выступила с заявлением о разрешении официального употребления местоимения «они» («they») для обозначения третьего лица единственного числа без указания на его родовую принадлежность. Об этом сообщает The Guardian.

Местоимение, которое классически использовалось для обозначения только множественного числа, теперь является официально допустимым для обозначения единственного числа. Причиной является рост популярности его использования среди людей, которые не идентифицируют себя ни с мужчинами, ни с женщинами. Важно отметить, что данное местоимение также повсеместно применяется в разговорной речи для обозначения лица, чей пол остается неизвестным,

Эмили Брюстер, старший редактор компании «Мерриам-Вебстер», комментируя данное решение, отметила: «За последние десятилетия подобное использование местоимения настолько закрепилось в обыденной речи, что игнорировать подобные изменения вряд ли является допустимым шагом».