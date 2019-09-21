Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Руководство американского телеканала CW объявило о том, что к актерскому составу пятого сезона сериала «Супергерл» присоединилась Кара Буоно, известная по картинам «У ковбоев так принято», «Гладиатор», «Очень странные дела», «Клан Сопрано», «Скорая помощь» и «Третья смена». Сюжет супергеройской драмы повествует о двоюродной сестре Супермена, которая принимает свою истинную сущность и вслед за родственником начинает бороться со злом и несправедливостью.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, другим пополнением актерской команды стал Митч Пиледжи, сыгравший в «Сыны анархии», «Сверхъестественное», «Основной инстинкт», «Проблеск гениальности», «Секретные материалы» и «Скора помощь».

Шоураннером выступил Грег Берланти, благодаря которому свет увидели такие картины как «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги». Режиссерский коллектив возглавили Джесси Уарн, Глен Винтер, Ларри Тенг, Дермотт Даунс, Кевин Смит и Тауния Маккирнан. Работу над сценарием вели Эли Адлер, Эндрю Крейсберг и Джо Шустер. Исполнительными продюсерами стали Сара Шехтер и Джоани Л. Вёлер.