Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Руководство американского кабельного и спутникового телеканала Showtime объявило о начале производства сериала «Иллюзионисты». Сюжет приключенческой драмы основан на одноименном романе Дэрила Грегори и повествует о компании бродячих фокусников, обладающих настоящими магическими способностями. Жизнь героев сильно меняется, когда охоту на них открывают сразу ЦРУ, мафия и сверхъестественные силы.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, шоураннером стал Стефен Фальк, подаривший миру сериалы «Дурман», «Оранжевый — хит сезона» и «Ты — воплощение порока».

Функции исполнительного продюсера взял на себя Грег Берланти, благодаря которому свет увидели такие картины как «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги».