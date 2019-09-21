Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Руководство американской компании Paramount Network объявило о том, что в команду сериала «Эмили в Париже» вошла группа французских актеров во главе с Филиппин Леруа-Больё, известной по кинокартинам «Два брата», «Трое мужчин и младенец в люльке», «Французская революция» и «Ватель». Сюжет драмы вращается вокруг молодой и амбициозной девушки, которой предложили работу в успешной французской фирме. Героиня перебирается в Париж и привозит с собой багаж американского образа жизни, который обречен столкнуться с местными реалиями.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в числе новоприбывших также оказались Лукас Браво, Самуэль Арнольд, Камиль Разат, Кейт Уолш, Уилльям Абади и Арно Виар.

Шоураннером стал Даррен Стар, благодаря которому свет увидели такие картины как «Секс в большом городе», «Благочестивые сестры», «Секреты на кухне» и «Юная». Исполнительными продюсерами выступили Тони Эрнандес, принимавший участие в создании сериалов «Луи» и «Приманка», и Лилли Бернс.