Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Fox объявило о том, что к актерскому составу сериала «Почти семья» присоединился Майкл Сталь-Дэвид, сыгравший в таких картинах как «Обещание», «В твоих глазах», «Братья Доннелли», «Покажите мне героя», «Нарко» и «Хорошая жена». Сюжет социальной драмы вращается вокруг девушки по имени Джулия, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда она узнает, что ее отец, уважаемый врач, на взлете своей карьеры являлся донором биоматериала для искусственного оплодотворения.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в актерскую команду также вошли Бриттани Сноу, известная по сериалам «Сплетница» и «Части тела», обладатель премии «Оскар» Тимоти Хаттон, получивший известность благодаря таким картинам как «Отбой», «Французский поцелуй», «Последний отпуск», «Тайное окно», «Тайны Ниро Вульфа» и «Грабь награбленное», Мэгалин Эчиканвоке, снявшаяся в «4400», «Сверхъестественное», «Скорая помощь» и «Вероника Марс», а также Эмили Осмент, знакомая зрителям по сериалу «Два с половиной человека».

Шоураннерами выступили Энни Уайзман, подарившая миру «Мертвые как я», «Иствик», «Пригород» и «Отчаянные домохозяйки», и Джейсон Катимс, принимавший участие в создании таких картин как «Клятва», «Моя так называемая жизнь» и «Огни ночной пятницы».