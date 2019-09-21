Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Руководство американской компании Warner Brothers объявило о том, что к актерской команде сериала «Карла» присоединился обладатель премии «Золотой Глобус» Джим Парсонс, получивший признание благодаря роли Шелдона Купера в культовом ситкоме «Теория Большого Взрыва». Кроме того, он сыграл в таких картинах как «Детство Шелдона», «Эврика», «Обыкновенное сердце» и «Страна садов». Сюжет комедии вращается вокруг сорокалетней женщины, которая пытается доказать всему миру, а прежде всего своей собственной матери, что можно быть счастливым и при этом не иметь роскошного дома, машины и не проводить отпуск в люксовом отеле.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, другим пополнением актерского состава стала бывшая напарница Джима Парсонса по «Теории Большого Взрыва» Майем Биалик, которая также известна по сериалам «Изящный цветок», «Кости» и «Долго и счастливо».

Шоураннером выступила актриса Дарлен Хант, знакомая зрителю по картинам «Большая буква «Р», «Парки и зоны отдыха», «Университет» и «Ночная смена». Исполнительными продюсерами стали Тодд Спивак, Энджи Стефенсон, Миранда Харт, Эрик Норсоф и Макинзи Габриэль.