Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети CBS объявило о начале работы над сериалом «Добрый Самаритянин». Сюжет медицинской драмы вращается вокруг талантливой, но все еще юной девушки-хирурга, которой приходится взять на себя бремя руководства больницей после того, как ее начальник впадает в кому.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, шоураннером сериала выступили Кети Вех, знакомая телезрителям по таким картинам как «Напарницы», «Вегас», «Тайный круг» и «Однажды в стране чудес», и Дженни Снайдер Урмен, принявшая участие в создании таких сериалов как «Девочки Гилмор», «Помадные джунгли», «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение» и «Царство».

Команду исполнительных продюсеров возглавила дебютантка Джоанна Кляйн.