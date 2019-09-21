Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Руководство американского кабельного и спутникового телеканала Freeform объявило о старте работы над сериалом «Семь мужей Эвелины Хьюго». Сюжет драмы основан на одноименном романе Тэйлор Дженкинс Рейд и вращается вокруг начинающей журналистки, которая пишет книгу о легенде золотого века Голливуда Эвелине Хьюго.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, Тэйлор Дженкинс Рейд также известна своими произведениями «Дейзи Джонс и Шестеро», «Доказательство измены», «Навеки», «Настоящая любовь», «В горе и в радости» и «Возможно в другой жизни».

Исполнительными продюсерами сериала выступили Айлин Чейкен, подарившая миру такие сериалы как «Рассказ служанки», «Империя», «Секс в другом городе» и «Принц из Беверли-Хилз», и актриса Дженнифер Билз, сыгравшая в таких картинах как «Четыре комнаты», «Книга Илая», «Шахматистка», «Касл» и «Обмани меня».