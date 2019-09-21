Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о начале трансляции сериала «Преступник». Сюжет криминальной антологии повествует о том, что происходит в комнате для допросов в полицейских участках по всему миру. Каждая серия — это отдельный подозреваемый в отдельной комнате, расположенной в отдельной стране.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в актерский состав вошли Дэвид Теннант, знакомый зрителям по «Много шума из ничего», «Гамлет», «Ричард II» и «Доктор Кто», Хейли Этвелл, получившая признание благодаря таким картинам как «Черное зеркало», «Герцогиня», «Столпы земли» и «Мечта Кассандры», Клэр-Хоуп Эшли, известная по кинолентам «Дитя человеческое» и «Отстреливая собак», а также Кэтрин Келли, Юссеф Керкур и Марк Стэнли.

Шоураннерами выступили Джордж Кей, подаривший миру такие сериалы как «Убивая Еву» и «Мой безумный дневник», и Джим Филд Смит, принимавший участие в создании картин «Молодой Морс» и «Не те парни».