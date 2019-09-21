Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса BET+ объявило о начале трансляции сериала «Больше». Сюжет комедии вращается вокруг компании тридцатилетних друзей, сталкивающихся с превратностями судьбы большого города и пытающихся разобраться в межличностных отношениях друг друга. Действие картины разворачивается в Атланте.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Таниша Лонг, известная по «Кайф с доставкой», Энджел Конвелл, получившая признание благодаря сериалам «Моя жена и дети», «Третья планета от солнца» и «Раш», Рашида Крокетт, снявшаяся в «Адам портит все», а также Чейз Энтони и Тристен Дж. Вингер.

Создателем картины выступил Ульям Паркер, знакомый зрителям по кинофильму «Ночь в музее: Секрет гробницы».