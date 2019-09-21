Москва, , 11:00 — REGNUM 24 сентября в Гостином дворе пройдет аукцион «Все по 100», цена всех представленных на аукционе лотов составит 100 евро. Торги компании «VLADEY» — это первый в России аукцион современного искусства. Об этом сообщает официальный сайт аукциона.

Аукцион будет транслироваться в прямом эфире, а у покупателей будет возможность делать ставки из любой точки мира онлайн. За время существования VLADEY на аукционе были проданы произведения более 250 российских авторов, для большинства из них это были первые проданные аукционные предметы.

Основатель аукциона Владимир Овчаренко отметил: «Это шедевры, шедевры и шедевры, будь это маститый художник или юный талант, главное для нас — показать лучшие из его работ, найти неожиданный ракурс; мы счастливы быть проводниками для идей художников».

Сейчас в Гостином дворе проходит предаукционная выставка лотов.