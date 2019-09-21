Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Центральный выставочный зал «Манеж» проведет второй концертный уикенд «Тридцать Три звука» в Санкт-Петербурге. 21 и 22 сентября на площади у западного фасада Манежа пройдут выступления петербургских музыкантов. Об этом сообщает официальный сайт «Манежа»

В программе на 21−22 сентября: Delikatessen, Алексей Иванов, группа РуКИ, Kryptogen Rundfunk, Денис Сорокин, Александр Маркварт. Автор проекта — Андрей Пунин. Также работает звуковая галерея пространственных акусматических композиций от российских медиахудожников.

Павильон «Тридцать Три Звука» включает в себя выставочные пространства и сцену для выступлений. Он выполнен в виде спирали улитки — центральной части огромного слухового органа, которым является город, и одновременно раковины: приложив к ней ухо, можно услышать отголоски звуковых океанов современности.