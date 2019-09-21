Москва, , 10:53 — REGNUM 23 сентября в Музее современного искусства «Гараж» пройдет лекция арт-директора VOLUMES Анн-Лор Франшетт «Швейцарский самиздат и проблема архива». Лекция состоится при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Лектор расскажет о выставочной и фестивальной деятельности швейцарского самиздата и архиве VOLUMES. Главной инициативой VOLUMES является одноименная ежегодная книжная ярмарка, которая проходит в Цюрихе в конце ноября и представляет продукцию локальных и иностранных независимых издательств, а также самиздат художников, использующих малые средства производства.

Анн-Лор Франшетт — художница, исследовательница и куратор, изучающая культурную перцепцию, категоризацию, циклы производства и незаконную апроприацию, а также участница многочисленных издательских и кураторских проектов в Великобритании, Греции, Италии, Франции и Швейцарии.

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Гаража».