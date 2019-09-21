Рим, , 11:05 — REGNUM На поле в Вероне итальянский художник Дарио Гамбарин при помощи плуга и трактора создал гигантский портрет 16-летней шведской эко-активистки и номинанта на Нобелевскую Премию Мира Греты Тунберг. Об этом сообщает портал EuroNews.

Дарио Гамбарин уже рисовал гигантские портреты политиков: Барака Обамы, Дональда Трампа, Владимира Путина, Фиделя Кастро и других. Работы можно рассмотреть только с воздуха.

Художник нарисовал потрет к предстоящему саммиту ООН, на котором Грета будет выступать с речью. Площадь портрета заняла 27 000 квадратных метров, включая надпись на английском: «Вера в землю».