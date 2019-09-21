Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Нью-Йоркский музей Метрополитен выложил более 400 тыс. изображений фотографий, картин, графики, доступных в рамках Creative Commons Zero, что позволяет пользователям получать доступ к изображениям и использовать их в собственных целях. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Теперь на сайте музея Метрополитен собраны кураторские подборки искусства, серии современного искусства, разделения работ по авторам и по эпохам. Платформа собирает работы для изучения различных направлений искусства, этнических и локальных произведений со всего мира.

Специально для детей музей создал проект #MetKids — онлайн-платформу. Проект предлагает обучающие видео-уроки для детей и интерактивные карты для изучения искусства с раннего возраста.