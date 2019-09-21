Москва, , 11:59 — REGNUM Мультимедиа Арт Музей, Москва открыл выставку одного из самых значимых художников советской неофициальной культуры, классика российского и мирового современного искусства Владимира Янкилевского «Героический монумент». Об этом сообщает официальный сайт МАММ.

В 1962 году в Манеже состоялась печально известная выставка «30 лет МОСХ», которой Хрущев дал крайне резкую оценку. После этого несколько поколений художников, включая Владимира Янкилевского, на долгие годы лишились возможности публично выставлять свои работы. Это запустило механизм становления феномена, который позже получит название «неофициальная культура» или «советский андеграунд».

В структуру проекта «Героический Монумент» заложен конфликт противоборствующих начал и форм, в итоге приводящий к поиску гармонии, уравновешивающей хаос. Центральное место в выставке занимает скульптура, восстановленная по чертежам художника и фотографиям с выставки 1994 года в центре La Base. Эта скульптура является развитием его монументального цикла «Люди в ящиках», рисунки к которому возникают у Янкилевского уже в 70-е годы.

Выставка продлится до 17 ноября.