Лозанна, Швейцария, , 05:21 — REGNUM Выступлением оркестра воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова (МВМУ) открылись в Лозанне традиционные «Суворовские дни в Швейцарии» в честь празднования 220-й годовщины легендарного перехода армии русского полководца Александра Суворова через Альпы, сообщает ТАСС.

По словам посла России в Швейцарии Сергея Гармонина, выступления суворовцев, как и в предыдущие годы, станут главным украшением празднования.

Это уже 23-й приезд юных военных музыкантов в Швейцарию. С академическими и плац-концертами они выступят также в городах Берн, Тун, в деревушке Инквиль, в Андерматте, долине Муотаталь — местах знаменитых сражений 1799 года и других уголках Швейцарии. Ожидают суворовцев и на ежегодном международном военно-музыкальном фестивале «Tattoo on Stage» («Дефиле на сцене»), проходящем в рамках «World Band Festival» в городе Люцерн.

Главное мемориальное мероприятие по традиции состоится 24 сентября у памятника «Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 г.» у Чертова моста в ущелье Шолленен — высеченного в скале 12-метрового креста в честь павших с войсками Наполеона русских воинов.

В нем примут участие российские дипломаты, представители швейцарских властей, военнослужащие гарнизона Андерматта, музыканты-суворовцы. Венки в честь героев-освободителей будут возложены также к Часовне Павших на перевале Сен-Готард и к памятнику воинам корпуса Александра Римского-Крсакова, погибшим в сентябре 1799 года в битве под Цюрихом.