26 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

В 2018 году 27 сентября вышла книга писателя Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». На это очередное творение Пелевина было написано очень много рецензий. Однако, основная концепция книги и ее главная мысль, которые представляют из себя довольно ценное содержание, сколь можно судить, ускользнули от внимания рецензентов. Эта статья должна восполнить этот пробел.

Данила Уськов, , 00:26 — REGNUM Как я писал в предыдущей статье, в своей последней книге «Тайные виды на гору Фудзи» (в дальнейшем я буду называть ее просто «Тайные виды») Виктор Пелевин рассмотрел различные «сценарии», которые ждут мужчину и женщину в безлюбом капиталистическом мире. Концептуальной основой книги стала метафизическая вертикаль (в дальнейшем буду ее называть «вертикаль Фудзи»), которая олицетворяется склоном главной горы Японии — Фудзи. Сами персонажи же, рассматриваются Пелевиным, как «улитки» ползущие по ее склону. В низу этой «вертикали Фудзи», Пелевин поместил некую подземную Игуану (в образе, которой без труда угадываются древние богини темного матриархата, такие как Кибела, Астарта, Кали и др), проживающую в кратере Фудзи, а в верху — условно буддийскую нирвану. Персонажи книги, могут либо припасть к абсолютному низу, либо попытаться достичь нирваны, либо начать болтаться между этими полюсами, которые, как намекает Пелевин, на самом деле как-то связаны между собой.

Тайные виды на гору Фудзи Combook.ru

Кацусика Хокусай. Победный ветер. Ясный день или Красная Фудзи. 1830 г

Кроме того, Пелевин говорит и о пути выхода из этой вертикали через возможность настоящей любви. Однако, как для Пелевина, так и для его персонажей, такая возможность является иллюзорной, хотя ее наличие и фиксируется. Такова, согласно Пелевину, система координат, в которой мы сейчас живем.

Но ведь задолго до Пелевина очень многие действительно передовые умы человечества (к которым Пелевина никак причислить невозможно) обсуждали отношения мужчины и женщины и людей вообще в подобном контексте безлюбого мира. Я говорю тут хотя бы о таких очень разных мыслителях, как Карл Маркс и Лев Толстой.

В «Манифесте коммунистической партии» Маркс написал следующие знаменитые строки:

«В ледяной воде эгоистического расчета буржуазия потопила священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой».

Карл Маркс

То есть капитализм утопил «в ледяной воде эгоистического расчета» такие, казалось бы никак не ассоциирующиеся с Марксом, ценности, как «религиозный экстаз», «рыцарский энтузиазм» и «мещанскую сентиментальность». Каковы при этом по Марксу взаимоотношения между мужчиной и женщиной и между людьми вообще, коли не остается места даже для «мещанской сентиментальности», в целом, думаю, ясно — ни о какой любви речи быть не может. А вот что написал Лев Толстой в своей знаменитой «Крейцеровой сонате»:

«Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемы, проститутки на долгие — уважаемы».

Все женщины, которые вступают в связь с мужчинами в рамках товарных отношений, являются проститутками, какой бы туман, кажущихся различий между проститутками и, так называемыми «уважаемыми», этот общий характер отношений не прикрывал, — такую жесткую оценку дает Толстой. Возможно, Толстой высказывает слишком предельную мысль, однако, в данном случае, нас и интересует именно предельное, то есть метафизическое.

И так, и у Маркса и у Толстого, грубо говоря, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, если они находятся в рамках товарных отношений, стремятся, пусть и в пределе, к отношениям между проституткой и клиентом. Именно этот характер отношений в безлюбом мире и исследовал Пелевин в «Тайных видах».

Лев Толстой

Если то, о чем говорили Маркс и Толстой, а сегодня и Пелевин чуть-чуть еще подрасомтреть, то становится понятно, что речь идет об индивидуалистической модели. Человек — не животное. Будучи заперт в безлюбую вертикаль, он должен куда-то прорываться. Если у него нет любви, то есть выхода «в бок» в соединение с другим человеком, то он будет прорываться вниз — в царство абсолютного зверя, либо будет прорываться «наверх» в условную нирвану. Либо болтаться в промежутке и мучатся, а потом вновь прыгать или в нирвану, или в абсолютного зверя. А куда еще деваться то? Альтернатива только в том, или ином типе коллективизма, то есть в соединении с другими людьми, построении с ними «горизонтальных» связей. Честно говоря, это и есть Маркс и коммунизм… Других метафизических «сценариев» — не существует.

И у этого «четвертого» сценария любви есть традиция. Есть философия. Она зафиксирована во многих шедеврах культуры и философии. Гомеровский Одиссеей вежливо посылает, куда подальше, нимфу Калипсо вместе с прилагаемым к ней бессмертием, ибо, видите ли, он любил свою земную жену Пенелопу. Это вам не «вечная женственность» Гете, или Беатриче у Данте! Это совсем другое! Именно поэтому Данте топит Одиссея в своей «Божественной комедии» и прямо называет его путь «шальным». Ведь в «Комедии» Данте, как справедливо отмечают специалисты, показано движение только двух персонажей — самого Данте и Одиссея. Данте движется вертикально, путь Одиссея за Геракловы столпы осуществляется горизонтально и пересекает застывшую дантовскую вертикаль. На эту «геометрию» и антогонизм Одиссея и самого Данте обращали внимание такие крупные филологи, как Михаил Бахтин и Юрий Лотман. Так же надо сказать и о культе Прометея и трагедии Эсхила «Прометей прикованный», где Прометей очевидным образом представляет собой альтернативную ветвь власти и культуры. И именно поэтому столь непристойно об этом произведении лжет Гегель (на эту ложь, назвав ее «странностью», указывал Яков Голосовкер в своей книге «Логика мифа»), утверждая, что якобы Прометей не дает людям культуру и не имеет отношение к власти, обществу. И понятно почему, потому что гегелевская философия «боится» только Прометея и только любви. Все остальное она «поглощает», как выражаются гегелеведы. Ну и конечно «вертикали Фудзи» противились главный и чуть ли не единственный оппонент Гегеля — Маркс и русский коммунизм.

Николя-Себастьян Адам. Прометей. 1762 г

Русская культура в самом широком смысле мечтала только об одном — «уйти в бок», преодолеть эту «вертикаль Фудзи». И именно поэтому, столь разные мыслители, как Толстой и Маркс, как оказалось, думали в метафизическом смысле про одно и тоже — как преодолеть капитализм, эту «вертикаль Фудзи». Именно поэтому Россия узнала в Марксе «своего». В дальнейшем, возможность трансцендентирования этого горизонтального пути по факту, продумывал Эдмунд Гуссерль в своих «Картезианских размышлениях». Так что Пелевин не плевый самопал нам предложил, а нечто и впрямь существенное, хоть и завернутое в густую обложку из всякой обычной пелевинской дребедени, которую так любят посмаковать и обсудить…

Фонтан Кибела в Мадриде Владимир Шеляпин

Капитализм же, индивидуализирует человека и загоняет его в «вертикаль Фудзи». Практически, капиталистическое мироустройство, служит в качестве «инструмента» такого загона. Знали об этом «архитекторы» капитализма и проекта модерн, или нет — конечно, интересно, но по факту капитализм является именно таким «инструментом». По сути, можно высказать дерзкое предположение, что капитализм всегда заканчивается тем, что можно расширительно назвать «восточная метафизика» (и тут не только условный буддизм, но и Кибела, которая пришла в древнюю Европу из Азии), что мы сегодня уже и можем наблюдать из всех углов… Это и зафиксировал Пелевин, причем, как концепцией «Тайных видов», так и всем своим творческим успехом, так же как и Дэвид Линч со своим знаменитым Твин Пиксом. Это один «рецепт» успеха — завернуть восточную метафизику в западную обертку.

(продолжение следует)