Валлетта, , 18:31 — REGNUM Якоря, которые, возможно, были сброшены с корабля апостола Павла, нашли сотрудники Института поиска и исследования Библии (BASE) у берегов Мальты. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба организации.

Специалисты заявляют, что подводниками были найдены якоря, возможно, принадлежавшие судну апостола Павла. Ценные артефакты нашли у южного побережья острова Мальта, в бухте Святого Томаса.

Считается, что кораблекрушение произошло около 60-го года нашей эры возле острова Мальта. По преданию, с корабля было сброшено четыре якоря, но судно всё равно село на мель, а корма была разбита волнами.

Пассажиры корабля, как считалось раньше, спаслись в северной части острова Мальты, где сегодня находится бухта Святого Павла. Теперь специалисты BASE намерены опровергнуть эту информацию. Из найденных исследователями якорей хорошо сохранился только один, но, по мнению специалистов, их местонахождение указывает косвенно, что кораблекрушение, скорее всего, произошло в бухте Святого Томаса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении археологами большого средневекового христианского кладбища, предположительно, XIII — XIV веков у стен города Смоленска.

Читайте ранее в этом сюжете: Средневековое кладбище обнаружено у крепостной стены Смоленска