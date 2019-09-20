Казань, , 18:20 — REGNUM Фонд сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой откроет сегодня скульптурный памятник народной артистки на Ново-Татарском кладбище Казани. Об этом сообщает издание «Республика Татарстан».

Памятник в виде скульптурной композиции изображает сцену и фигуру певицы. По словам дочери надгробие — это «дань её памяти от лица народа, которому Альфия Авзалова посвятила своё творчество».

«Татарские народные песни и песни народов мира в её исполнении останутся с нами навсегда», — сказала журналистам Зульфия Авзалова.

Мемориал создан известным скульптором Казани Фанилем Валиуллиным.

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