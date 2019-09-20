Ростов-на-Дону, 20 сентября 2019, 17:40 — REGNUM Студенты Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону» представят инклюзивный мюзикл. В составе творческих коллективов опорного вуза выступят артисты с ограниченными возможностями здоровья, уточнили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.
«Зрители увидят на сцене пример стойкости, мужества и несгибаемой воли молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Уверена, авторская музыка и тексты, современная хореография, спортивные трюки, зрелищные массовые сцены не оставят равнодушным ни одного зрителя», — поделилась художественный руководитель творческого центра Наталья Сущенко.
Стоит отметить, чо авторами проекта выступили сотрудники ДГТУ. Впервые мюзикл был представлен весной текущего года студентам.