Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Народная артистка СССР, профессор Санкт-Петербургской консерватории и солистка Мариинского театра Ирина Богачева, скончавшаяся 19 сентября в Петербурге на 81 году жизни, будет похоронена в понедельник, 23 сентября, на Новодевичьем кладбище Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба театра, в котором она служила несколько десятилетий.

Ирина Богачёва Дмитрий Дубинский

Гражданская панихида будет организована в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, отпевание — в Никольском морском соборе. Затем тело певицы предадут земле на кладбище при Воскресенском Новодевичьем монастыре (Московский проспект, 100).

О времени прощания будет объявлено дополнительно, отметили в театре.

«Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким Ирины Богачёвой. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении Мариинского театра.

Напомним, свои соболезнования в связи со смертью Ирины Богачевой — почетного гражданина Санкт-Петербурга — выразили губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Вячеслав Макаров.

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