Москва, , 15:55 — REGNUM Студия «Пандора Бокс» открыла кампанию по сбору средств на издание настольной ролевой игры «Приключения в Средиземье» по «Властелину колец». Она стартовала 19 сентября на краундфандинговой платформе CrowdRepublic.

На момент написания этой новости было собрано около 361 тыс. рублей при том, что заявленной сверхцелью №1 «Пандора Бокс» назвала сбор 750 тыс. рублей. В кампании на данный момент принял участие 61 человек.

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В основу «Приключений в Средиземье» легла механика D&D пятой редакции и настольной ролевой игры The One Ring. Ранее на платформе CrowdRepublic «Пандора Бокс» успешно реализовала четыре проекта.

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