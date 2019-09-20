Москва, , 15:54 — REGNUM Певец Филипп Киркоров и актер Константин Хабенский озвучат главных героев в анимационном фильме «Суворовъ», сообщила 19 сентября пресс-служба студии «Союзмульфильм».

В новом проекте «Союзмультфильма», который повествует о храбром мальчике Грише, ставшем адъютантом полководца Александра Суворова, королю российской эстрады, Филиппу Киркорову, достался персонаж вражеского генерала Франца фон Вейротера. Суворова озвучит Константин Хабенский, главный герой заговорит голосом Антона Макарского. Также в озвучке поучаствовали Юлия Рутберг, Анна Ардова и Алексей Демидов.

Мультфильм «Суворовъ» — первый опыт студии в создании фильма, выполненного в технологии motion capture, которая позволяет оцифровать движения актера, а потом построить трехмерную модель персонажа.

Авторы обещают, что в мультфильме будут смешаны военное и семейное кино, история, приключения и комедия. Премьера ленты состоится весной 2020 года.