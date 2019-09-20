Лос-Анджелес, США, , 14:57 — REGNUM Fox Searchlight объявила о том, что она приобрела права на дистрибуцию будущей картины Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Об этом 19 сентября сообщил портал IndieWire.

Издание отмечает, что новость явно не является неожиданной, если учесть, что кинокомпания ранее участвовала в создании таких картин режиссера, как «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Отель «Гранд Будапешт» и «Остров собак». Стоит также отметить, что после того, как Disney поглотила Fox, «Французский диспетчер» станет первым фильмом Андерсона, который выступит в прокате под одним из брендов этой компании.

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Будущая картина Уэса Андерсона расскажет о журналисте из США, который решает открыть во Франции собственное издание. Как пояснил в апреле 2019 года сам режиссер, сюжет фильма расскажет о том, что происходит в реальном мире.

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