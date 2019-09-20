Москва, , 14:48 — REGNUM В Москве для посещений открыли квартиру семьи Маяковских, сообщает телеканал «Культура» 20 сентября.

В Студенецком переулке, в квартире № 20 дома № 6 с 1927 года жила мать Владимира Маяковского и две его сестры. Долгие годы здесь хранились фонды музея поэта, с 19 сентября здесь может побывать каждый желающий.

Посетители увидят быт семьи Маяковских, личные вещи, письма, фотографии и рисунки Владимира Владимировича. В экспозицию включен план побега 13 каторжанок из Новинской женской тюрьмы 1909 году, которым активно помогала семья поэта. Также будет выставлена мебель из их грузинского дома. В гостиной можно увидеть картину художницы Евгении Ланг, на которой она изобразила поэта на фоне собора Парижской Богоматери.

Квартира в Студенецком переулке часть музейного кластера, посвященного Маяковскому, еще одна часть — мемориальная квартира поэта на Красной Пресне была открыта в 2017 году. Экспозиция открыта пять дней в неделю со вторника по субботу.