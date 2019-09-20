Москва, , 14:09 — REGNUM Компания «Мир хобби» выпустит русскоязычную версию настольной стратегически-экономической игры немецкого стиля «Каркассон» с обновленной графикой. Об этом 20 сентября сообщила группа «Новости настольных игр» социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что новое издание будет содержать в себе дополнения «Река» и «Аббат». Игра должна поступить в продажу в октябре 2019 года. К сожалению, «Мир хобби» пока не назвала её стоимость.

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Настольная игра «Каркассон» является победителем различных конкурсов, на её основе было выпущено множество других игр. Игрокам в предлагается создавать уникальную карту средневекового княжества, выкладывая изображения городов, дорог, полей и монастырей.

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